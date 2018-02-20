بالصور.. معرض تشكيلي بتعز رغم حصار الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نظمت وزارة الثقافة اليمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، أمس الاثنين، أول معرض للفنون التشكيلية في مدينة تعز، وذلك رغم حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية لها منذ أغسطس 2015.

وحمل المعرض شعار ” تعز نزف بألوان الحياة ” ، والذي قدم لوحات فنية بديعة لنجوم الفن التشكيلي وأعمال العديد من طلاب قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز، التي أقيم فيها المعرض.

وأوضح مدير عام مكتب الثقافة بتعز، عبد الخالق سيف، أن افتتاح هذا المعرض الأول خلال فترة الحرب والحصار، هو رفض ومواجهة للتطرف والانقلاب، مشيرًا إلى أن تعز تمضي لاستعادة ملامحها الثقافية والإبداعية لتخبر الجميع أنها مدينة الفن والسلام.

ووصف رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي، مدينة تعز بأنها ” مشقرة بالمواهب ” ، لافتًا إلى أن المعرض يحوي أعمال العديد من نجوم الفن التشكيلي.

وجدير بالذكر، إنه تفرض ميليشيات الحوثي الإيرانية حصارًا خانقًا على مدينة تعز، وتشن حملة قصف عشوائي بالقذائف والصواريخ والقنص بشكل يومي على أحيائها السكنية.