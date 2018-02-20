عضو الاتحاد: نتمنى أن يسعدنا ” العكايشي ” أمام الشباب

طلال الغامدي(صدى):

قال عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، خالد التميرك، إن جماهير العميد تشثق في مهاجمها التونسي أحمد العكايشي.

وأضاف ” التميرك ” ، أنه على ” العكايشي ” ، أن يُدرك أن الجماهير مازالت تثق به، على الرغم من إهدار الفرص الهامة والسهلة على مدار الموسم الجاري.

وأشار إلى أن الحل في يد ” العكايشي ” ، قائلًا: ” نتمنى أن يسعدنا بدءً من مباراة الشباب القادمة.

ويلتقي العميد نظيره الشباب، الجمعة المقبلة، في إطار دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يسعى الفريق إلى الحصول عليه عقب ابتعاده عن المنافسة على الدروري.