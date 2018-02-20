بالفيديو.. شاب ينقذ مسنا قبل لحظات من اصطدام قطار به
نجح شاب تركي في انقاذ رجل مسن ، في اللحظة المناسبة تمامًا قبل أن يصدمه القطار أثناء عبوره أحد المزلقانات في تركيا.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الرجل المسن وهو يعبر المزلقان وقت عبور القطار متجاهلًا الإشارات التحذيرية، ونظرًا لتحركه ببطء لم ينجح في تجاوز القضبان الحديدية سريعًا، الأمر الذي استدعى تدخل الشاب لاجتذابه وإنقاذ حياته.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 33 دقيقة
هالشايب:-إما مخرف أو في حالة غير طبيعية أو بايعها،،يشوف القطار قادم والناس تركض،ويمشي الهوينة؟؟؟سلامات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43089 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,