بالفيديو.. شاب ينقذ مسنا قبل لحظات من اصطدام قطار به

أنقرة(صدى):

نجح شاب تركي في انقاذ رجل مسن ، في اللحظة المناسبة تمامًا قبل أن يصدمه القطار أثناء عبوره أحد المزلقانات في تركيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الرجل المسن وهو يعبر المزلقان وقت عبور القطار متجاهلًا الإشارات التحذيرية، ونظرًا لتحركه ببطء لم ينجح في تجاوز القضبان الحديدية سريعًا، الأمر الذي استدعى تدخل الشاب لاجتذابه وإنقاذ حياته.