فوائد وصفة الزبادي بالتوت لمرضى سرطان المعدة

متابعات(صدى):

يغفل كثير من الأشخاص عن معرفة فوائد الأطعمة المختلفة لتغذية أعضاء الجسم، فهناك الكثير من الأطعمة تحتوي علي فوائد عظيمة لجميع أعضاء الجسم مما يؤدي للحصول علي جسم سليم، ويجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغذائية لضمان تلبية جميع احتياجات الجسم من المغذيات الطبيعية.

لذلك قدم الأطباء وصفة التوت البرى والزبادي لمرضى سرطان الأمعاء، حيث إنها غنية بالمواد الغذائية وتقدم عددا من الفوائد الصحية.

فوائد الزبادي بالتوت البري :

منخفض في السعرات الحرارية لمرضى سرطان المعدة، حيث إن كوب من التوت الطازج يحتوي على 84 سعر حراري، واللبن الزبادي يحتوي على 163 سعر حراري.

غنى بالفيتامينات والمعادن لمرضى سرطان المعدة.

بالإضافة إلى كونها منخفضة في السعرات الحرارية، كل من التوت البرى والزبادي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية ، حيث يحتوى 1 كوب من التوت 14% من احتياجاتك اليومية من فيتامين C و 20% من احتياجات الجسم من المنجنيز اليومية، و25٪ من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم.

تعزيز الهضم لمرضى سرطان المعدة

التوت واللبن الزبادي يساعد أيضا على تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى المساعدة في السيطرة على الجوع، والألياف في التوت تساعد أيضا على تخفيف الإمساك.