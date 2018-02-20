” فراج ” يكشف عن المدرب الأقرب لخلافة ريبروف

ماجد محمد(صدى):

أشار مقدم البرامج الرياضية، وليد فراج، إلى أن رحيل مدرب الأهلي سيرغي ريبروف من المتوقع أن يكون خلال الساعات المقبلة،على الرغم من النتيجة الطيبة المحققة في إطار بطولة دوري أبطال أسيا.

وأضاف ” فراج ” ، أنه سيتم تغيير ريبروف خلال الـ48 ساعة القادمة، موضحًا أن المدرب البلجيكي بردوم هو الأقرب إلى أن يكون خلفًا له.

وكانت إدارة الأهلي قررت إقالة ريبروف عقب التعادل أمام الفيحاء في الجولة الماضية.