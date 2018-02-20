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بالفيديو.. مي العيدان تفضح فنانة كويتية ومغني عراقي في قضية زنا

بالفيديو.. مي العيدان تفضح فنانة كويتية ومغني عراقي في قضية زنا
نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت فيه عن فضيحة جنسية تطال فنانان عربيان لم تذكر إسمهما .

وقالت العيدان في الفيديو ” بطلي القضية هما فنانة كويتية ومغنٍّ عراقي أقدم على تصوير الفنانة الكويتية ما دفعها الى تقديم شكوى ضده، بإقامة علاقة تحت تأثير الكحول.

وأضافت العيدان ” الفنانة الكويتية تم تسفيرها من إحدى الدول الخليجية، بعد ان اعتبرت السلطات ان بلاغها اعترافاً بالزنا ” .

وتابعت العيدان أن الفنان أضطر للزواج من الفنانة قبل أن يقدم على الطلاق منها.

#مي_العيدان : فنانة كويتية اقامت علاقة مع مغني عراقي ثم اختلفت معاه لانه صورها فاشتكت عليه فقامت هذه الدوله بتسفيرهم @wiglogic @wiglogic @wiglogic . بواريكنا الأمريكيه 🇺🇸 نااااار🔥🔥🔥 الوحيدين اللي شغلنا امريكي والتراك نمبر يطلعلكم مباشرة من امريكا😍🇺🇸 . وعارضين شغلنا عاليوتيوب على مودلز عرب واجانب عشان تحكمون على اعلى كواليتي للشعر الفيرجن 10A😍😍 @wiglogic @wiglogic @wiglogic #مقاطع #شعر #سناب #الخليج #السعودية #الامارات #الكويت #قطر #البحرين #عمان #مصر #نقد #ضحك #مريم_حسين #بلقيس #مريام_فارس #مي_العيدان #حليمه_بولند #شوجي #رؤى_الصبان #فرح_الهادي #حلا_الترك #احلام #نهى_نبيل #مودل_روز #عبودكا #دنيا_بطمة #شوق_الهادي #عقيل_الرئيسي

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