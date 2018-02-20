بالفيديو.. مي العيدان تفضح فنانة كويتية ومغني عراقي في قضية زنا
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت فيه عن فضيحة جنسية تطال فنانان عربيان لم تذكر إسمهما .
وقالت العيدان في الفيديو ” بطلي القضية هما فنانة كويتية ومغنٍّ عراقي أقدم على تصوير الفنانة الكويتية ما دفعها الى تقديم شكوى ضده، بإقامة علاقة تحت تأثير الكحول.
وأضافت العيدان ” الفنانة الكويتية تم تسفيرها من إحدى الدول الخليجية، بعد ان اعتبرت السلطات ان بلاغها اعترافاً بالزنا ” .
وتابعت العيدان أن الفنان أضطر للزواج من الفنانة قبل أن يقدم على الطلاق منها.
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