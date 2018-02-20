” عادي تتزوجين واحد مكرش ” .. هاشتاج ساخر يفتح شهية الفتيات بردود طريفة
فتح هاشتاق ساخر على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حمل عنوان (#عادي_تتزوجين_واحد_مكرش) شهية المغردين وسط ردود فعل متباينة وطريفة، أثارت تندراً واسعاً.
وتنوعت الردود حول الوسم الذي جاء على هيئة سؤال للفتيات، حول إمكانية قبول أو رفض الزواج من شخص ” سمين ” يمتلك كرشاً، لتأتي متباينة ما بين قابلة للأمر، ورافضة مفضلة الجسم المتناسق.
وعلقن عدد من الفتيات على الوسم بقولهن: ” هذا المطلوب لمكرش يحب الاكل ويعرف كل المطاعم مطلوب واحد كرشته متر ونص قدامه، وأضافت أخرى مكرش كاش ولا معضل طفران، وثالثة رأت أنه عادي اقبل به حتى لو شايب ومكرش وخشمه طول يده واذانه كبر رغفان الخبز، وين المشكلة ؟؟! . . .اهم شيء اتزوج “.
ودخل الشباب في المشاركة بالدفاع عن الشخص ” المكرش ” حيث قال أحدهم: أثبت علماء النفس إن السيدات يفضلن الرجل السمين ” الطيب ” على الرشيق “المغرور” الذى يبتز مشاعرها ويفكر بالأنانية دائما حيث تبين إن السمين دمه خفيف ويمتاز بالحنان على زوجته ،، وأضافوا : إن الحياه الزوجية مع ذوو الأوزان الزائدة تعمر أكثر” .
وأضاف أخر أن الكرش نعمة لازم تبين على راعيها، وذكر أخر ساخراً اي وحدة تكتب اهم شيء الاخلاق والتعامل تأكد انها رغم صحة كلامها الا انها دبة، وانتقد شخصاً المشاركة في الوسم قائلا: صرنا في زمان كل الكلام فيه مباح الله المستعان عالأقل استحي من الله فان لم تستحي فافعل ماشئت “.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا بعض الكرش مرض
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم إشغلنا بمعالي الأمور ولا تشغلنا بتوافه الأمور وسفسافها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 1 ساعة
بنات اليوم حفظهن الله تعالى من كل شر
مستحيل تتزوج شاب ذو كرش
وسمنه مفرطة غلا ما رحم الله وقليل هن
بعضهن تشترط يخفف وزنه وكرشة الزائد
بصراحة من حقهن كما هو له شروط ومواصفات في شريكة حياته
هن كذلك لهن شروط ومواصفات في شريك حياتهن
الحربي[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بادىء ذي بدء يأتي التوافق الديني و الإجتماعي ومن ثمّ يأتي التوافق العلمي و الحالة الاقتصادية
للطرفين زوجاً وزوجة ؛ هذه هي النظرة البعيدة المدى لحياة زوجية سعيدة ومستمرة – بإذن الله تعالى✍🏻✍🏻✍🏻
أما مسألة الأخذ بالحسبان ما إذا كان الرجل بدينا ذَا كرش ، فأعتقد أنها مسألة ثانويّة لا يجب وضعَها علَى رأس
أولويات المرأة المخطوبة 😂😂😂 لأننا في زَمَن نَدَر فيه الرجال والباحثين عن الزواج بسبب تكاليفه الباهظة
الثمن ، وكذلك أصبح إيجاد المرأة الزوجة (( الصّالحة )) صعبًا للغاية 😂😂😂 بسبب إنحلال المجتمع أخلاقيا
رجالاً كانوا أم نِسَاء🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .
الحربي[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بادىء ذي بدء يأتي التوافق الديني و الإجتماعي ومن ثمّ يأتي التوافق العلمي و الحالة الاقتصادية
للطرفين زوجاً وزوجة ؛ هذه هي النظرة البعيدة المدى لحياة زوجية سعيدة ومستمرة – بإذن الله تعالى✍🏻✍🏻✍🏻
أما مسألة الأخذ بالحسبان ما إذا كان الرجل بدينا ذَا كرش ، فأعتقد أنها مسألة ثانويّة لا يجب وضعَها علَى رأس
أولويات المرأة المخطوبة 😂😂😂 لأننا في زَمَن نَدَر فيه الرجال والباحثين عن الزواج بسبب تكاليفه الباهظة
الثمن ، وكذلك أصبح إيجاد المرأة الزوجة (( الصّالحة )) صعبًا للغاية 😂😂😂 بسبب إنحلال المجتمع أخلاقيا
رجالاً كانوا أم نِسَاء🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 57 دقيقة
فيه أحد مع الكرش والشكل والطول مقبول،والعكس صحيح.والكلام ينطبق على الجنسين.
؟؟؟ مع الفارق في حجم الكرش،،بعض الأحجام نسأل الله لهم والعون والعفو والعافية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43089 ] نشر منذ 53 دقيقة
الصراحه الكرش مزريه .. سواءاً للرجل او للمرأه ,,
,, افضل شكل تكون الكرش متناسقه مع الصدر ,, فيه زيادة فيها قليلاً فلابأس ,,
,, لكن اشوف ناس ( من الجنسين ) ، واقول في نفسي الحمد لله الذي عافانا مما أُبتليوا به ,,
ما اعجبك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
الكرش للأسف اذا كانت عند الرجل تعيق الجماع وتخفي الأعضاء التناسلية فلا يستمتع كثيرًا واذا كبيرة جدًا تعيق الجماع ويصبح عضوه داخل غطاء يحتاج الى رفعه اثناء الجماع .
اما اذا كانت عند المرأة تعيق بعض الأوضاع الجنسية مثل الفارسه وتعيق الاهتزاز الجنسي عند المرأة وكذلك تعيق رؤيتها لعضوها التناسلي اثناء الجماع مما يقلل من الاستمتاع .
النساء يسخرون من كرشة الرجل وهي اقل ضررًا من كرشة المرأة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 32 دقيقة
التوفيق من الله ❤️اولا والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين
وه ياقلبي اصوم اصوم وافطر على ابصله 😰
يختلف من بنت لبنت والعمر بعد في عمر تقدر تنتظر والفرص عندها متاحه واللي يناسبها تقبل به وفي عمر يمكن تقبل ابو كرش على طول والشكوى لله وا لكرش في من يناسب الجسم مثل ماتفضلو الاخوان وفي كرش يكون نحيف وكانه حامل بالشهر الخامس😏
ورأي الكرش اللي يجيه واهو شاب معناه كسلان طينه مايتحرك ابد اما بعد الزواج هذا شي طبيعي بس بدون تفريط
نطرح اراء فقط فقط
والله الموفق في الاول والاخير
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 27 دقيقة
سامحك الله ياحربي ..انحلال المجتمع..ياخي ان شاء الله اننا بخير ..قول قلة ان شاء
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يستر الظاهر حتى البصله لن تريها فيس حزين
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1643 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحربي…؟؟؟؟
انحلال المجتمع — سامحك الله
M-512[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 9 دقائق
للأسف الشديد ألي كتب الترند انسان لايخاف الله يريد اثارة الفتنة وقول بعض النساء السفيهات ألي مايهمن إلا مال الدنيا الفانية هاذولا غبيات.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحم زوجتي ويغفر لها ويدخلها الجنة ولا يجمعني فيها يوم تزوجتها ماكان عندي كرشه
وبعدها طلعت لي كرشه لين توفت الله يرحمها
وراحت الكرشه وحسيت بالفرق حتي خوياي قالو لي عقب ماتوفت انت ماكان عندك كرشه كان عندك قلون من كثر النكد والحين راح عقب ماتوفت وتوقع انهم صادقين لأن اكلي ماتغير وراحت الكرشه .