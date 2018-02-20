” عادي تتزوجين واحد مكرش ” .. هاشتاج ساخر يفتح شهية الفتيات بردود طريفة

نايف السالم(صدى):

فتح هاشتاق ساخر على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حمل عنوان (#عادي_تتزوجين_واحد_مكرش) شهية المغردين وسط ردود فعل متباينة وطريفة، أثارت تندراً واسعاً.

وتنوعت الردود حول الوسم الذي جاء على هيئة سؤال للفتيات، حول إمكانية قبول أو رفض الزواج من شخص ” سمين ” يمتلك كرشاً، لتأتي متباينة ما بين قابلة للأمر، ورافضة مفضلة الجسم المتناسق.

وعلقن عدد من الفتيات على الوسم بقولهن: ” هذا المطلوب لمكرش يحب الاكل ويعرف كل المطاعم مطلوب واحد كرشته متر ونص قدامه، وأضافت أخرى مكرش كاش ولا معضل طفران، وثالثة رأت أنه عادي اقبل به حتى لو شايب ومكرش وخشمه طول يده واذانه كبر رغفان الخبز، وين المشكلة ؟؟! . . .اهم شيء اتزوج “.

ودخل الشباب في المشاركة بالدفاع عن الشخص ” المكرش ” حيث قال أحدهم: أثبت علماء النفس إن السيدات يفضلن الرجل السمين ” الطيب ” على الرشيق “المغرور” الذى يبتز مشاعرها ويفكر بالأنانية دائما حيث تبين إن السمين دمه خفيف ويمتاز بالحنان على زوجته ،، وأضافوا : إن الحياه الزوجية مع ذوو الأوزان الزائدة تعمر أكثر” .

وأضاف أخر أن الكرش نعمة لازم تبين على راعيها، وذكر أخر ساخراً اي وحدة تكتب اهم شيء الاخلاق والتعامل تأكد انها رغم صحة كلامها الا انها دبة، وانتقد شخصاً المشاركة في الوسم قائلا: صرنا في زمان كل الكلام فيه مباح الله المستعان عالأقل استحي من الله فان لم تستحي فافعل ماشئت “.