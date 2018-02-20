مركز ” الحرب الفكرية ” عن المتطرفين: يسلكون طريق ضار بالأمن والفكر

علي القحطاني(صدى):

أوضح مركز الحرب الفكرية، التابع لوزارة الدفاع، أن بعض المتطرفين، يدعون بالفعل أن منهجهم، هو من جنس الاختلاف والتنوع، الذي لابد من تفهمه، والتعايش معه.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عبر ” تويتر ” : ” هم بهذا يغالطون ويكابرون؛ فمسلكهم المحظور، له أثر ضار على الفكر والأمن، والسلم والسكينة، فضلاً عما يقابلون به غيرهم من الإقصاء، والكراهية والتربّص ” .

يُذكر أن مركز الحرب الفكرية، مركزٌ عالمي، يتبع وزارةَ الدفاع بالمملكة، ويختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق.