سجن رجلين في البرازيل بسبب وشم

برازيليا(صدى):

قضت محكمة برازيلية بالسجن لمدة 47 و40 شهرًا بحق رجلين؛ بسبب قيامهما بكتابة عبارة ” أنا لص وأحمق ” بالوشم على جبهة شخص اشتبها في أنه كان يحاول سرقة دراجة.

حيث أنه كان الرجلان قد شاهدا المشتبه به وهو يزحزح دراجة هوائية في نزل يقيمان به في ساو برناردو دو كامبو، بالقرب من ساو باولو في يونيو 2017، واعتقدا أنه يحاول سرقة الدراجة.

وقاما باحتجازه وكتب أحدهما، وهو فنان متخصص بدق الوشم، تلك العبارة على جبهته بينما كان يقيده الشخص الآخر، وأجبراه على الظهور في مقطع فيديو وهو يقول إنه معجب بهذا الوشم، بينما صرح الرجل بعد ذلك إنه لم يكن يعتزم سرقة الدراجة.