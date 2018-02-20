بالفيديو.. مواطنة مسنة توجه رسالة شديدة للسحيمي: الشيطان هو من يكره الأذان

نايف السالم(صدى):

شنت مسنة سعودية هجوماً شرساً على الكاتب محمد السحيمي الذي أثار جدلاً واسعاً بمطالبته الأخيرة بتقليص عدد المساجد، لما يسببه رفع الأذان من إزعاج بسبب تداخل الأصوات حسب قوله.

وقالت المسنة في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل: انت يلي تقول الأذان مزعج ويزعج الأطفال الأذان ال يذكر الناس بالصلاة ويوعيهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال “أرحنا يابلال” لو ما شيطان ما كرهت الأذان”.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد وجهت أمس بإيقاف الكاتب محمد السحيمي على إثر تصريحاته، وإجالته إلى التحقيق أمام لجنة النظر في المخالفات الإعلامية.