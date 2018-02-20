بالفيديو.. مواطنة مسنة توجه رسالة شديدة للسحيمي: الشيطان هو من يكره الأذان
شنت مسنة سعودية هجوماً شرساً على الكاتب محمد السحيمي الذي أثار جدلاً واسعاً بمطالبته الأخيرة بتقليص عدد المساجد، لما يسببه رفع الأذان من إزعاج بسبب تداخل الأصوات حسب قوله.
وقالت المسنة في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل: انت يلي تقول الأذان مزعج ويزعج الأطفال الأذان ال يذكر الناس بالصلاة ويوعيهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال “أرحنا يابلال” لو ما شيطان ما كرهت الأذان”.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد وجهت أمس بإيقاف الكاتب محمد السحيمي على إثر تصريحاته، وإجالته إلى التحقيق أمام لجنة النظر في المخالفات الإعلامية.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 2 ساعتين
طايرين بالعجع ولا يدرو وش السالفه
لو كانت مشكبة الاسكان
لو كانت مشكلة الطرق
لو كانت مشكله البطاله
لو كانا مشكلة الاجانب ..سارو اكثر من اهل البلد
ما تكلمو فيها
بس عند السفاهه …تعلى اصواتهم ويفجرو
ويلعنو ويكفرو ويكرهو ..
هذا بدل ان يقولو هداه الله ابن بلدنا
غلط وقال انه لازم تصوات المكبرات عالى
واغلب المساجد المؤذن بنقالى .
واصوات متداخله ..وتسمع اكثر من مسجد وانت داخل بيتك …ولا تستطيع متابعته
وهذا هو الصح
ولا بقى صغير ولا كبير حتى العجز دخلو على الخط
لو كان فقير ..والا عاطل ..يطلب المساعده
ما حد سمع صوته
هذا .وصل الله على محمد