الذهب يواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي

عادل الحربي(صدى):

واصلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، سلسلة تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار و ترقب إعلان محضر الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تلسيم أبريل، خلال تعاملات اليوم بنحو 1.1% إلى 1341.4 دولار للأوقية، فاقده 14.8 دولار، كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5% عند 1340 دولار للأوقية.

كما ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من العملات الرئيسية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.

ومن المنتظر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير غدًا، ويترقبه المستثمرون لما يتضمنه من توقعات حول وضع الاقتصاد والنمو ومعدلات التضخم.