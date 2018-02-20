للجميلة الممتلئة.. دليلك لارتداء مختلف النقشات بطريقة لائقة

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبير أزياء وموضه ، أن النساء الممتلئات تواجهن مشكلة في اختيار الملابس المنقوشة لأنهن يعتقدن أنها لا تناسبهن وتُظهرهن أكثر امتلاءً، وأن عليهن اختيار أزياء بألوان خالية من النقوش، ولكن تلك المعتقدات خاطئة تمامًا، حيث يمكنكِ التألق بالنقشة التي تعجبك، فكل ما تحتاجينه هو معرفة كيف تختارين الملابس المنقوشة بعناية.

وهنا نقدم لكِ نصائح لارتداء النقشات بطريقة لائقة..

النقشات المُنحِفة

عندما نذكر النقشات المُنحفة، ليس المقصود بذلك التقليمات العمودية فقط، فبالإضافة إليها يوجد نقشات أخرى تجعلك تبدين أنحف مثل: نقشة “الأزتك” و “بيزلي”، ولكن أهم ما في الأمر هو الحرص على ألا تكون هناك مساحات كبيرة في القطعة غير منقوشة مثل وجود مساحات كبيرة فارغة بين الخطوط أو تكون النقشة مُصمّمة أفقيًا.

الدمج بين الألوان الموحدة مع النقشات

عندما تختارين قطعة منقوشة، عليكِ موازنتها بقطعة أخرى بلون موحد أو داكن لتحقيق التوازن المثالي لإطلالتك.

أضيفي نقشة بسيطة لإطلالتك متعددة القطع

إذا كنتِ ترتدين عدة قطع، يمكنك إضافة نقشة خفيفة إلى إطلالتك مثل الورود أو أي نقشة أخرى تحبينها من خلال وشاح مثلًا أو كاب أو جاكيت وستبدين جذابة.

اختيار قطعة منقوشة بمقاس مناسب

هناك اعتقاد سائد بين الممتلئات أن الملابس الفضفاضة سوف تساعد على إخفاء المناطق الممتلئة، ولكن على الرغم من أن ذلك الاعتقاد صحيح إلى حد ما، إلا أنّ ارتداء ملابس منقوشة ذات مقاس غير مناسب، سيجعلك تبدين أكثر امتلاءً. لذلك، يُفضل اختيار قطعة ليست فضفاضة جدًا أو ضيقة جدًا.

وبعد معرفة تلك النصائح، لا تترددي في التألق بالنقشات وإبراز جمال منحنياتك!