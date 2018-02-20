بالصور.. العوامات والستائر في أول أيام أسبوع الموضة بلندن

لندن(صدى):

خرج المصممون عن المألوف في أول أيام أسبوع الموضة بلندن، حيث قدموا أشياء غريبة وغير مبررة وغير مفهوم المقصود منها، فدائمًا ما تكون الأفكار الغريبة ضمن الموديلات التي يقدمها مصممو الأزياء بعروض الموضة العالمية، حيث تم عرض مجموعة من أغرب الموديلات في العروض الأولى من أسبوع الموضة بـ لندن.

و احتوت أول مجموعة من العرض على ساتر عازل عن الموديل، سواءً كان من خلال القبعات الغريبة ذات الأحجام الكبيرة التي لم تستطع تحديد ملامح العارضات منها، كذلك الموديلات المنفوخة والغريبة التي أخفت جسد العارضات بشكل مثير للسخرية.

كما ظهرت بعض الموديلات التي قرر المصمم فيها أن يخفى العارضات بشكل تام، فلم يعرف أحد حتى الآن كيف سارت العارضات على السجادة الحمراء وهن لا يرين شيئا، الألوان الغريبة وأشكال الماكياج المختلفة كانت أداوت مكملة للإطلالات التي ظهرت بها العارضات.

من الغريب أيضًا أن هذه الابتكارات العجيبة لم تأت في الأزياء والقبعات فقط، لكنها أتت أيضًا في الأحذية التي حملت أشكال مجسمة لرؤوس الحيوانات وظهر ذلك في عرض دار أزياء CENTRAL SAINT MARTIN، الدار ذاتها قررت أن تقلب كافة موازين السجادة الحمراء فصعدت إحدى العارضات وهى ترتدي موديل أخفى وجهها وشعرها تمامًا.