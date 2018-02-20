12 وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين لدى نسما القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة “، باب التوظيف على 12 وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين فقط، اعتبارًا من أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف على أن يستمر حتى 20 أبريل 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مشرف الموارد البشرية.

– منسق التخليص الجمركي- المطار (وظيفتين).

– منسق التخليص الجمركي- المينا (وظيفتين).

– منسق الفواتير.

– منسق المحاسبين.

– المنسق اللوجستي (عدد 4 وظائف).

– محاسب أول.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي https://careers.nesma.com/en/job-search-results/