%93 من المستفيدين راضون عن مستوى الخدمات العدلية خلال جمادي الأول
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مبادرة ” قيم ” التي تهدف إلى تقييم رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية خلال شهر جمادي الأول.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن 93.3% من المستفيدين راضين عن الخدمات العدلية، حيث جاء 81.4% منهم راضين جدًا عن الخدمات، بينما بلغت نسبة رضاء المستفيدين عن مقدمو الخدمات 93.1%، منهم 82.5% راضين جدًا.
كما أضافت أن 89.6% راضين عن أداء الجهات العدلية، منهم 70.5% راضين جدًا، وذلك من أصل 21436 مستفيد تم إجراء الاستبيان عليهم.
وجاءت أكثر الجهات تقييمًا في محاكم ودوائر الأحوال الشخصية كالتالي ” دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة العام بخميس مشيط بنسبة 93%، ومحكمة الاحوال الشخصية بالمدينة المنورة 93%، كما تساوت كلًا من دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة بالخبر وفي غرب الرياض بنسبة 92% “.
كما تصدر محكمة التنفيذ ببريدة نسبة رضاء المستفيديم في محاكم التنفيذ بنسبة 92%، تليها محكمة التنفيذ بالأحساء بنسبة 90%، وتساوت كلًا من محكمة التنفيذ بمكة والدمام في مدى رضاء المستفيدين بنسبة 88%.
ونالت كتابات العدل الثانية بغرب مكة المكرمة رضا المستفيدين بأعلى نسبة في كتابات العدل بنسبة 96%، تليها كلًا من كتابة العدل الاثنية بمكة، والدمام، وجنوب الرياض بنسبة 95% متساوية.
يُذكر أن مبادرة ” تقييم ” هي مبادرة أطلقتها وزارة العدل لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ومعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
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