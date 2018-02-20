كشف حقيقة مقطع تناول فنانة إماراتية شهيرة للمخدرات

نورة الشهري (صدى):

خرجت الفنانة الإماراتية ​بدرية أحمد​ عن صمتها وردت على الإنتقادات التي تعرضت لها عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تتناول المخدرات .

وقال بدرية في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” للأسف هذا واقع ونحن نحاول توعية المجتمع عن مدى خطورة هذه الممنوعات والمرأة التي جسدت شخصيتها قصة حقيقة في المسلسل الجديد ” وجوه خلف القضبان ” كانت تتعاطى المخدرات وهي شابة وانتهى بها الأمر في السجن ” .

وتابعت بدرية ” خليهم يركبون كلام واشيا على الفيديو فهاذي دعاية لنا ببلاش للمسلسل ” .