كشف حقيقة مقطع تناول فنانة إماراتية شهيرة للمخدرات
خرجت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن صمتها وردت على الإنتقادات التي تعرضت لها عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تتناول المخدرات .
وقال بدرية في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” للأسف هذا واقع ونحن نحاول توعية المجتمع عن مدى خطورة هذه الممنوعات والمرأة التي جسدت شخصيتها قصة حقيقة في المسلسل الجديد ” وجوه خلف القضبان ” كانت تتعاطى المخدرات وهي شابة وانتهى بها الأمر في السجن ” .
وتابعت بدرية ” خليهم يركبون كلام واشيا على الفيديو فهاذي دعاية لنا ببلاش للمسلسل ” .
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