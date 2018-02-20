  • الثلاثاء 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. كشف حقيقة مقطع تناول فنانة إماراتية شهيرة للمخدرات

كشف حقيقة مقطع تناول فنانة إماراتية شهيرة للمخدرات

كشف حقيقة مقطع تناول فنانة إماراتية شهيرة للمخدرات
نورة الشهري (صدى):

خرجت الفنانة الإماراتية ​بدرية أحمد​ عن صمتها وردت على الإنتقادات التي تعرضت لها عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تتناول المخدرات .

وقال بدرية في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” للأسف هذا واقع ونحن نحاول توعية المجتمع عن مدى خطورة هذه الممنوعات والمرأة التي جسدت شخصيتها قصة حقيقة في المسلسل الجديد ” وجوه خلف القضبان ” كانت تتعاطى المخدرات وهي شابة وانتهى بها الأمر في السجن ” .

وتابعت بدرية ” خليهم يركبون كلام واشيا على الفيديو فهاذي دعاية لنا ببلاش للمسلسل ” .

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *