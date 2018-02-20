ولي أمر يتهم معلما بالاعتداء على ابنه
اتهم ولي أمر الطالب محيسن منصور سالم عبدالقادر، معلم بأنه قام بضرب ابنه الذي يدرس في متوسطة المروة في جدة، أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر، أمس الإثنين.
وأكد والد الطالب، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نجله للاعتداء، إذ سبقها اعتداء لفظي من قبل وكيل المدرسة، وأحد المعلمين، موضحًا أن مدير المدرسة أصر على احتواء المشكلة، دون إيجاد حلول جذرية لها، تحد من تلك المواقف التي تؤثر بشكل سلبي على نفسية الطلاب، وتخرجهم من دائرة التعليم.
وأشار الوالد، إلى أن: ” الاعتداء على نجلي كان له أثره الجسدي، ما دعاني للتوجه لأحد المستشفيات وعرض إصابته، وأكدت الفحوصات ونتائج الأشعة وجود كدمة في الظهر نتيجة اعتداء المعلم. ”
وفي السياق نفسه، وعد المتحدث باسم إدارة التعليم في المحافظة حمود صقيران ببحث الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين يجيك واحجد مسرع ومدرعم مطفي انوار السيارة
يقول اعطو المعلم هيبته حرام عليكم هيبة المعلم ضاعت
رجعو الضرب زي مان ولك الحم ولي العظم ويا ما انضربنا والتعن كيف كيفنا
ولكن تعلمنا وصرنا ها كبار
لذا لابد ان يضرب مربي الأجيال هذا المربي الملاك الطاهر الطالب
لابد من ان يفترس ابنك وان يضربه ويهين كرامته حتى إن دعس ع بجزمته
مهما يكن يظل معلم مربي اجيال إنساني بقلبه رحمه وشفقه
وإنسانية ولتذهب التعاميم والقرارات الخاصه منع الضرب
لتذهب ويضرب بها عرض الحائط اهم شيئ تعاد الهيبة للمعلم
نعم تعريف الهيبة التسلط الضرب
الإهانه التجريح النفسي والبدني ثم آخر شيئ تطيح العقل والغتر والطواقي ع ولي امر الطالب
تطيح داخل منزله وجيه الرجال ولن نشرب القوة لين تلبي طلبنا وحنا داخلين ع الله ثم عليك
انك تتنازل فداء للعلم والتعليم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين يجيك واحد
مسرع ومدرعم مطفي انوار السيارة
يقول اعطو المعلم هيبته حرام عليكم هيبة المعلم ضاعت
رجعو الضرب زي مان ولك الحم ولي العظم ويا ما انضربنا والتعن كيف كيفنا
ولكن تعلمنا وصرنا ها كبار
لذا لابد ان يضرب مربي الأجيال هذا المربي الملاك الطاهر الطالب
لابد من ان يفترس ابنك وان يضربه ويهين كرامته حتى إن دعس ع بجزمته
مهما يكن يظل معلم مربي اجيال إنساني بقلبه رحمه وشفقه
وإنسانية ولتذهب التعاميم والقرارات الخاصه منع الضرب
لتذهب ويضرب بها عرض الحائط اهم شيئ تعاد الهيبة للمعلم
نعم تعريف الهيبة التسلط الضرب
الإهانه التجريح النفسي والبدني ثم آخر شيئ تطيح العقل والغتر والطواقي ع ولي امر الطالب
تطيح داخل منزله وجيه الرجال ولن نشرب القوة لين تلبي طلبنا وحنا داخلين ع الله ثم عليك
انك تتنازل فداء للعلم والتعليم
alfahd42[ عدد التعليقات: 14638 ] نشر منذ 2 ساعتين
الواضح من الخبر ان ابنك كثير مشاكل قبلها متهاوش مع مدرس ومع الوكيل والثالثه ثابته شكلهم بيطردونك انت وولدك
اذا لم تربي ابنك اترك الاخرين يربونه كيفما يشائون
خالدكم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنشهد انك مسرع ومدرعم .. هدي شوي واختصر بالكلام .حتى لا يتكرر المقال .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14638 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من الاباءا الان من حبه لابنه تركه ودلعه حتى ان الابن لو تقول له لا زعل بعضهم حتى يرادد ابوه
بل انني رايت من يتكلم على ابوه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 2 ساعتين
الآن حنا في عصر تقدم حضاري
عصر التعايش والتسامح والمحبة
مع الإنسانية جمعاء
لسنا في عصر التخلف والرجعية والإستعباد
متى نعم اكررها الف مرة
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً
ما هذا الإستعباد لإنسانية بني آدم
ماهذا الدجل والإستعباد لخلق الله واهانة البشرية والإنسانية
انت من اعطاك الحق حتى تضرب ابناء خلق الله من اي موقع انت تضرب اسا ساً
بعض المعلمين هم مرضى نفسيين جهلة متخلفين يظنون ان التعليم استراحة ورفس وملاكمة
نفسة ضيقة تجد بعضهم لا يستطيع حتى ان ينظر بعيناة ع زوجته من رعبه وخوفه منها
ثم ياتي المدرسة يضع كل فش غلة ع طالب ضعيف لاحول له ولا قوة يضربه يرفسه يلكمة يضربه بسلك او خرطوم مياة او خرطوم اسطوانة غاز ماهذا بالله عليكم عيب والله عيب فشلتونا امام خلق الله
يا عزيزي إن كنت مفلس في إدخال المعلومة قدم اعفاء من عملك ريح واستريح
فيه غيرك افضل منك الف مرة فيه طاقاة شابه ذو عقول متنيرة عقول حوار وليست عقول رجعية ضرب وللعن وسب وتجريح إهانة الإنسان نعم إهانته وكسر كرامته
نطالب معالي وزير التعليم حفظه الله هذا الرجل الشجاع
ان يقلم اضافر كل معلم يتعمد الضرب
يقلم اضافرة بقوة الله ثم دولتنا الرسيدة اعزها الله
فمن لايريد ان يحترم انظة دولة آل سعود اعزهم الله ويحترم النظام
ليذهب الى مزابل التاريخ
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 8 دقائق
قبا ايام قلائل هنا في صحيفة صدى
معلم يخفي دموعة بالشماغ الأحمر
عندما لاحظ ابناء طلاب صغار اطفال
غاب عنهم حلقو عليه حبوة سألو عنه
هنا الفرق ما ذنب طفل صغير تتفرد بعضلاتك ورجولتك عليه
اهذة هي الرجولة ع طفل في مراحلة الإبتدائية طفل ضعيف لاحول له ولا قوة
بغيت تضرب لابد اوكي
اترك التعليم وحول الى حلبة مصارعة او ملاكمة وكفينا وكفي المجتمع من شرك
او شوف لك طالب كبير في السن يبعد عنك امراضك وعقدتك النفسية ويضربك
يمكن فيك مس انا اؤوكد ان الطالب سوف يبعد الجن والمس منك نهائيا
ويكون شفاءك بإذن اللله تعالى ع يدي طالب ثانوية وليس
طفل مراحل ابتدائية يا عديمي الإنسانية هذا دليل انه بلا إنسانية