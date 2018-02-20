ولي أمر يتهم معلما بالاعتداء على ابنه

نايف السالم(صدى):

اتهم ولي أمر الطالب محيسن منصور سالم عبدالقادر، معلم بأنه قام بضرب ابنه الذي يدرس في متوسطة المروة في جدة، أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر، أمس الإثنين.

وأكد والد الطالب، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نجله للاعتداء، إذ سبقها اعتداء لفظي من قبل وكيل المدرسة، وأحد المعلمين، موضحًا أن مدير المدرسة أصر على احتواء المشكلة، دون إيجاد حلول جذرية لها، تحد من تلك المواقف التي تؤثر بشكل سلبي على نفسية الطلاب، وتخرجهم من دائرة التعليم.

وأشار الوالد، إلى أن: ” الاعتداء على نجلي كان له أثره الجسدي، ما دعاني للتوجه لأحد المستشفيات وعرض إصابته، وأكدت الفحوصات ونتائج الأشعة وجود كدمة في الظهر نتيجة اعتداء المعلم. ”

وفي السياق نفسه، وعد المتحدث باسم إدارة التعليم في المحافظة حمود صقيران ببحث الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين.