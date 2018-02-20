استقالة خالد علي من ” العيش والحرية ” على خلفية اتهامات بالتحرش

القاهرة(صدى):

أعلن خالد علي، مؤسس حزب العيش والحرية المصري المعارض، استقالته من الحزب، بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء جنسياً على عضوات وأعضاء بالحزب.

وأصدر ” علي ” بياناً اليوم الثلاثاء، أكد فيه أنه طلب من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة لي، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها.

وأوضح خالد عل، أن التحقيق انتهى إلى أنه لم يرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسي يمكن إدانته عليه.

واختتم البيان بإعلان استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الواقعة.

يذكر أن خالد علي كان قد أعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، إلا أنه تراجع في وقت لاحق.