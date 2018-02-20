بالصور.. وصية مؤثرة من الشهيد الناشري لمعلم ابنه قبل وفاته بأيام
كشفت معلم عن وصية مؤثرة لأحد شهداء الحد الجنوبي، أوصاه بها في أخر زيارة قام بها الشهيد للاطمئنان على مستوى نجله.
وقال المعلم أحمد جابر أن الشهيد حمد الناشري الذي استشهد في الحد الجنوبي الخميس الماضي طلب منه أن يعامل ابنه الصغير “ ماهر ” وكأنه ابناً له، لأنه كان حريصاً على دراسته.
ونشر المعلم صورة للشهيد الناشري أثناء زيارته لمدرسة ابنه، معلقاً عليها: “ زارني في المدرسة مستفسراً عن حالة ابنه، وقد أكد خلال زيارته أنه ابني، وترك لي حرية التصرف بما أرى لمصلحته رحمه الله ”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14638 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم تقبله شهيد واخلف اهله بخير كبير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله
كأنه حاس بدنو اجله وصاك وصيه ع ابنه فلذة كبدة
شوفو بالله صورة الطفل ركزو بالله ع شوفو البراءة والتسامح والإنسانية
في عيناة قلوب بيضاء لا تعرف معنى الحقد ولا الكراهية والبغضاء والحسد
هم احباب الله ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله فديتك والله ي قلبي وعمري إنت والله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم أغفر له وإرحمه وتجاوز عن سيئاته.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم تقبله شهيد
اتقدم بأحرّ وخالص العزاء والمواساة لأسرة التوفي
سائلين الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”