بالصور.. وصية مؤثرة من الشهيد الناشري لمعلم ابنه قبل وفاته بأيام

عادل الحربي (صدى):

كشفت معلم عن وصية مؤثرة لأحد شهداء الحد الجنوبي، أوصاه بها في أخر زيارة قام بها الشهيد للاطمئنان على مستوى نجله.

وقال المعلم أحمد جابر أن الشهيد حمد الناشري الذي استشهد في الحد الجنوبي الخميس الماضي طلب منه أن يعامل ابنه الصغير “ ماهر ” وكأنه ابناً له، لأنه كان حريصاً على دراسته.

ونشر المعلم صورة للشهيد الناشري أثناء زيارته لمدرسة ابنه، معلقاً عليها: “ ‏زارني في المدرسة مستفسراً عن حالة ابنه، وقد أكد خلال زيارته أنه ابني، وترك لي حرية التصرف بما أرى لمصلحته رحمه الله ”.