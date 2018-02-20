حكام مميزون عالميون يعتذرون عن مباريات دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الأمانة العامة باتحاد الكرة خاطبت اتحادات أوروبية لطلب عدد من الحكام المميزين المصنفين ضمن حكام النخبة العالمية، إلا أنهم اعتذروا عن ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن حكام النخبة اعتذروا عن إدارة المباريات في الدوري السعودي حاليًا بسبب تجمعاتهم المستمرة في معسكرات خاصة لحكام كأس العالم كذلك, بالإضافة إلى أن وقوعهم في أخطاء خلال تحكيم المباريات قد يؤدي لتقلص حظوظهم في قيادة مباريات مونديال روسيا أو تعرضهم لإصابات متفرقة.

وأدى ذلك إلى أنه اضطرت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى جلب حكام آخرين من خارج قائمة حكام النخبة لقيادة عدد من مباريات الدوري غير الهامة بين أندية منتصف الترتيب ومحاولة جلب حكام الصف الأول في المباريات الهامة.

وجدير بالذكر، إنه كانت هيئة الرياضة أتاحت لأندية دوري المحترفين الاستعانة بعدد مفتوح من الحكام في جميع مباريات الدوري بعد أن كان العدد يقتصر على عدد محدد من الحكام في مباريات الدوري.