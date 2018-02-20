وثائق بريطانية قبل 30 عاما.. الملك سلمان شخص مؤثر وحازم

عادل الحربي(صدى):

وصف السفير البريطاني في المملكة خلال فترة التسعينيات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، الذي كان حينذاك أمير منطقة الرياض، بأنه شخص مؤثر ومحترم وحازم، يحظى بالاحترام والتبجيل على نطاق العاصمة، وعلى مستوى الديوان الملكي.

جاء ذلك خلال رسالة إلى رئيس الوزراء البرطاني جون ميجور، الذي كان يستعد لزيارة المملكة، أكد خلالها أن الأمير سلمان حريص على انتهاج السبل الحديثة في عمله، لكنه بقي على احترامه لتقاليد أسرته بلقاء رعايا الملك في مجلسه التقليدي.

وأوضح السفير البريطاني لرئيس الحكومة، أن الأمير سلمان تمكن من الإبقاء على الأمور في الرياض تحت السيطرة، بعد اغتيال الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ” يرحمه الله “، مشيراً إلى دور ” حفظه الله ” في الإشراف على انضباط الأمراء الشبان.

وذكر في رسالته، الجوانب الإنسانية الناعمة لشخصية ” الأمير سلمان ” حينذاك، لإقامته علاقات طيبة مع موظفي السفارة البريطانية، واستعداده دائماً لتذليل الصعوبات التي تواجههم.

أما عن الساحة الدولية، فبيَّن السفير البريطاني أن الأمير سلمان تولى الإشراف على معرض المملكة بين الأمس واليوم، الذي حضر افتتاحه في لندن، برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشالرز والأميرة الراحلة ديانا، وكذلك رعى جولات ذلك المعرض إلى القاهرة، وباريس، وألمانيا الغربية، والولايات المتحدة.

وتطرقت بعض الوثائق البريطانية، إلى زيارة الأمير سلمان آنذاك، إلى بريطانيا ولقائه رئيس الوزراء مارجريت تاتشر، وحديثه عن القضية الفلسطينية وشرح الموقف السعودي تجاه هذه القضية مؤكداً أن المملكة لن تغير موقفها مطلقاً تجاه حقوق الفلسطينيين.

وأكد خلال اللقاء، أن المفاوضات المصرية الإسرائيلية لابد أن تتوصل إلى التلبية العادلة لمطالب الفلسطينيين، مؤكداً أن المملكة لن تقبل سلاماً مع إسرائيل إلا إذا تمت تسوية القضية الفلسطينية، مطالباً إياها بممارسة ضغوط على إسرائيل، لأن السعودية تشعر بأن إسرائيل تتعمد تجاهل حقوق الفلسطينيين في أرضهم.