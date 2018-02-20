أسبوع الموضة بلندن يكشف عن أحدث تسريحات الشعر لموضة ربيع 2018

متابعات(صدى):

كشف أسبوع الموضة بلندن عن أحدث صيحة لتسريحات الشعر المختلفة، والتي تسيطر على موضة لربيع 2018، حيث بدأت فعاليات أسبوع الموضة بلندن في يوم الجمعة الماضي وتنتهي غدًا، وطوال الخمسة أيام مدة الفعاليات تعرفنا على عوالم مختلفة للموضة وأحدث الصيحات، التي لم تقتصر فقط على الملابس، إنما أيضاً تسريحات الشعر حيث عرض أحدث الصيحات لقصات الشعر وألوانه لموضة عام 2018 بلندن.

وإليك هذه التسريحات والتي جاءت على رأسهم الميسي بان:

1.الميسى بان للشعر القصير:

تظهر موضة شعر ربيع 2018 القصير باللون البني الغامق ويكون طوله تحت الرقبة وأحدث صيحات تسريحاته هو الـhalf updo أي رفع الجزء العلوي من الشعر وربطه ” كعكة “، على أن تكون ” ميسى بان ” أي الكعكة المتناثر خصلات الشعر منها.

2.الشعر المموج:

الشعر المموج ما زال موضة خاصة ، المموج الواسع الذي تظهر تموجاته طبيعية، إلى جانب فرق منتصف الشعر من الأمام والموضة أكثر هو ربط شريطة من الأمام على منتصف الجبهة مرصعة بالخرز، إلى جانب لون الشعر الفاتح الأشقر.

3.الشعر المرفوع:

من أكثر صيحات موضة ربيع 2018 هو الشعر المرتفع عن الوجه وهذا مناسب جداً لأيامك الكاجوال والأكثر في المناسبات المختلفة، هذا بالإضافة إلى ربطه بشريط ستان أي كان اللون، وربط الشريط على شكل فيونكة.

4.فرق الجانب:

فرق الجنب هو موضة كل عصر ولا يختلف عليه أي موسم، لذلك يستمر موضة فرق الجنب مع وضع الإكسسوارات التي تزينه من على وجهك، ومن تلك الإكسسوارات الموضة هي إكسسوارات اللولي على الجانبين.

5. الضفيرة:

تبدو أن الضفيرة عادت موضة، لذلك احرصي على تضفير شعرك في أيام الجامعة أو خروج الأصدقاء، مع ربط شريطة من الأمام على شكل فيونكة.