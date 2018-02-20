تنفيذ دورة الصحة المهنية لأطباء المراكز بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تنفذ ” صحة الرياض ” دورة الصحة المهنية لأطباء المراكز الصحية ، ابتداء من اليوم وتستمر لثلاثة أيام ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة.

وتهدف الدورة إلى بناء القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية في الرعاية الصحية الأولية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين ، واستعراض الممارسات الخاطئة في مواقع العمل وطرق الوقاية منها ، والعمل على نشر الوعي بالصحة المهنية لدى أطباء الرعاية ، والاشتراك مع الجهات المعنية في تدريب الأطباء بالرعاية الصحية الأولية بصدد التعريف بالمرض والإصابة المهنية وطرق الوقاية منهم .

و أوضح مدير إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بـ ” صحة الرياض ” علي الغامدي أن الإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية، من برامجها: الصحة والسلامة المهنية, وجودة الهواء، والسلامة الغذائية والكيميائية، وجودة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والنفايات الصلبة، والنفايات الطبية الخطرة، والاستخدام الآمن للكيماويات، والتلوث الإشعاعي، والتلوث الضوضائي.

ويأتي اهتمام الإدارة بهذه الأنشطة والبرامج استكمالًا لاهتمام الوزارة بالبيئة داخل المنشآت الصحية والصحة والسلامة المهنية للممارسين الصحيين وبالتنمية المستدامة التي تحقق الاحتياجات الحالية دون التأثير في قدرة ومقدرات الأجيال القادمة، وتماشيًا مع المعايير الدولية والمحلية لاعتماد المنشآت الصحية، وبما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030 .