العثور على حطام الطائرة الإيرانية في منطقة ” دنا ” الجبلية

طهران(صدى):

صرح الحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، عن العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة، صباح اليوم في منطقة دنا الجبلية.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن مروحيات القوة الجو، فضائية التابعة، لحرس الثورة عثرت، صباح اليوم، على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة، في مرتفعات جبال ” دنا ” في منطقة ” سميرم ” ، في محافظة أصفهان.

وأضاف: ” أن مروحيات الحرس الثوري، التقطت صورًا، لقطع من حطام طائرة في المرتفعات، ومن أجل الاطمئنان؛ فإن هذه الصور، يتم فحصها من قبل المدير التنفيذي، لشركة آسمان، خلف الأبواب المغلقة، وسيتم إطلاع الرأي العام، حين يتم الانتهاء من تدقيق الصور ” .

وعلى صعيد آخر، أعلن مدير الإذاعة والتلفزيون بمحافظة كيهكيلويه، أن قائد إحدى المروحيات، أبلغه بأنه شاهد حطام الطائرة، وأشلاء الضحايا على ارتفاع 4000 متر، بجبال دنا شمال شرق قرية نقل، وأن فِرَق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت ” صدى ” قد ألقت الضوء، على تحطم طائرة ركاب إيرانية، حيث كانت تقل 60 راكبًا، من ضمنهم عددًا من منتسبي الحرس الثوري، حيث كانت في رحلة داخلية من طهران إلى ياسوج، جنوب البلاد، ومن ثم اختفت عن الرادار..