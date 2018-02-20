” الشريم ” لـ ” السحيمي ” : لا يكره الأذان قلب مؤمن
علق الشيخ سعود الشريم، إمام الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، على حديث الكاتب محمد السحيمي حول مطالبته بتقليص عدد المساجد، زاعماً أن صوت الميكروفونات بالأذان والصلاة يزعج المصلين والأطفال بشكل يُثير الفزع في هذا البلد، على حد وصفه.
وقال ” الشريم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يَكرَهُ الأذانَ قلبٌ مُؤمِن،وإنَّ مِنْ عَظَمتِه قولَ النّبيّﷺ: “إذا نُودي للصلاة أدبرَ الشيطانُ وله ضُرَاطٌ حتَّى لا يَسمعَ التأذين” وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26942 ] نشر منذ 31 دقيقة
إي بس الشق أكبر من الرقعه يشيخ
الله يجزاك خير
دايم الحمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 دقائق
في اعتقادي بـ أن الكاتب السحيمي خانه التعبير في توصيل المعلومة للعموم!
بـ الامكان ان يقول الصوت العالي والمبالغ فيه عن طريق مكبرات الصوت هو المشكلة وليس الاذان .
لان ارتفاع الصوت قد يختلط مع صوت مساجد اخري أو يثير الخوف لدى الاطفال وأزعاج المرضى ،
ايضا ارتكاب الاثم عند عدم التزام البعض بعدم الانصات للأذان والحديث في امور الدنيا عند رفع الاذان .
علما ب أن سبق وان صدر ضوابط بهذا الشأن من صناع القرار في الدوله وب الأمكان الرجوع اليه .
والله الهادي الى سواء السبيل .