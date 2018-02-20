” الشريم ” لـ ” السحيمي ” : لا يكره الأذان قلب مؤمن

علي القحطاني (صدى):

علق الشيخ سعود الشريم، إمام الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، على حديث الكاتب محمد السحيمي حول مطالبته بتقليص عدد المساجد، زاعماً أن صوت الميكروفونات بالأذان والصلاة يزعج المصلين والأطفال بشكل يُثير الفزع في هذا البلد، على حد وصفه.

وقال ” الشريم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا يَكرَهُ الأذانَ قلبٌ مُؤمِن،وإنَّ مِنْ عَظَمتِه قولَ النّبيّﷺ: “إذا نُودي للصلاة أدبرَ الشيطانُ وله ضُرَاطٌ حتَّى لا يَسمعَ التأذين” وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون “.

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