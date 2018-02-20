وصفات طبيعية تحافظ على شعرك بعد أن تقصيه

متابعات(صدى):

تخاف الكثير من الفتيات من فكرة قص الشعر اعتقادًا منهم بأنه لن يطول مرة أخرى، علي الرغم من رغبتهن دائمًا في تغيير شكل شعورهن من ناحية اللون أو الطول والقصر، حيث أن تغيير شكل الشعر يعطى شعورًا مختلفًا لدى الفتاة، ولكن بالطبع أن الشعر يحتاج لعناية خاصة طوال الوقت، وتزيد تلك العناية بعد قص الشعر.

حيث الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة للعناية بالشعر بعد تقصيره، فإن العناية بالشعر بطرق طبيعية بعد تقصيره، وهو ما يوفر عليكِ الكثير بدلًا من استخدام مستحضرات العناية بالشعر غالية الثمن.

لذلك قدم مجموعة من الأطباء 3 وصفات طبيعية يمكنك المواظبة على إحداهن للمحافظة على حيوية شعرك:

وصفة زيت الزيتون والشوفان والنعناع :

اخلطي ملعقة من زيت الزيتون في وعاء صغير مع ملعقتان من مسحوق الشوفان وملعقة من النعناع

امزجي الخليط جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس

افردي الخليط على شعرك وخاصة الأطراف وفروه الرأس

انتظري لمدة 10 دقائق ثم دلكِ شعرك جيدًا

اغسلي شعرك بالماء الفاتر

كرري ذلك مرتان أسبوعيًا للحفاظ على قوة شعرك.

وصفة عصير الطماطم والليمون وماء الورد :

اخلطي 3 ملاعق من عصير الطماطم مع ملعقتين من الليمون وملعقة من ماء الورد

دلكِ شعرك بالخليط وانتظري لمدة 5 دقائق

اغسلي شعرك بالماء الفاتر

دلكِ شعرك بعد أن يجف بزيت الزيتون

كرري ذلك مرتان أسبوعيًا للتخلص من القشرة

وصفة النشا والألوفيرا والليمون:

اخلطي ملعقة من النشا في وعاء صغير مع ملعقة من الألوفيرا وملعقتان من عصير الليمون

افردي الخليط ذو القوام المتجانس على شعرك بالكامل

انتظري لمدة 5 دقائق ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر دون تدليك

كرري ذلك 3 مرات أسبوعيًا لفرد الشعر بشكل طبيعي