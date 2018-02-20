زوج يشترط 500 درهم من زوجته ليخرج معها.. والأخيرة تلجأ للقضاء

دبي(صدى):

قرَّرت إحدى الزوجات بالإمارات، اللجوء إلى المحكمة وطلب الطلاق من زوجها، حتى لو اضطرت للتنازل عن حقوقها، بعدما ظل طوال 3 أشهر يستغل عملها في طلب الأموال منها.

وتفصيلاً، أوضحت الزوجة في طلبها أن زوجها عاطل عن العمل، ولا يلتزم في أي عمل يبدأ فيه، وتقوم هي بالإنفاق من مالها الخاص على متطلبات المنزل، وتدفع أجرته وتسدد فواتير الخدمات.

وازداد الأمر سوءاً بعد أن طلب الزوج منها 500 درهم ليوافق على خروجها معه في السيارة التي قد تكون هي من تدفع ثمن الوقود الخاص بها، إلا أنها وافقت في المرة الأولى.

وقالت الزوجة، إنها تفاجئت بطلب الزوج منها هذا المبلغ في كل مرة تريد أن تخرج من البيت عبر السيارة، وأصبح هذا الأمر شرطاً للخروج معها، حتى قررت بعد 3 أشهر أن تنتصر لكرامتها ورفع دعوى طلب الطلاق.