زوج يشترط 500 درهم من زوجته ليخرج معها.. والأخيرة تلجأ للقضاء
قرَّرت إحدى الزوجات بالإمارات، اللجوء إلى المحكمة وطلب الطلاق من زوجها، حتى لو اضطرت للتنازل عن حقوقها، بعدما ظل طوال 3 أشهر يستغل عملها في طلب الأموال منها.
وتفصيلاً، أوضحت الزوجة في طلبها أن زوجها عاطل عن العمل، ولا يلتزم في أي عمل يبدأ فيه، وتقوم هي بالإنفاق من مالها الخاص على متطلبات المنزل، وتدفع أجرته وتسدد فواتير الخدمات.
وازداد الأمر سوءاً بعد أن طلب الزوج منها 500 درهم ليوافق على خروجها معه في السيارة التي قد تكون هي من تدفع ثمن الوقود الخاص بها، إلا أنها وافقت في المرة الأولى.
وقالت الزوجة، إنها تفاجئت بطلب الزوج منها هذا المبلغ في كل مرة تريد أن تخرج من البيت عبر السيارة، وأصبح هذا الأمر شرطاً للخروج معها، حتى قررت بعد 3 أشهر أن تنتصر لكرامتها ورفع دعوى طلب الطلاق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26942 ] نشر منذ 26 دقيقة
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🔴 عاجل : بعون الله تم إيقاف كلمة (والله ماتدفع ولا ريال) حتى اشعار آخر
💔 وتنشيط كلمة (قطتك يالذيب)🤗🤗🤗
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 24 دقيقة
توك تروحين للقضاء بدري عليك
الله يعوضك خير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 17 دقيقة
وليه تدفنين نفسك وتعيشين حياتك ع اوهام
شكله ما منه فائدة حتى لك والله
الفكة من حمار جحا غنيمة والله
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه