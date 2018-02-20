%141 نسبة ارتفاع أرباح بنك HSBC خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

كشف بنك HSBC أكبر المصارف الأوروبية من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء، عن بيانات إجمالي أرباحه ومعملاته المالية خلال العام الماضي 2017.

وأعلن البنك عن ارتفاع الربح قبل خصم الضرائب إلى 17.2 مليار دولار خلال 2017، بنسبة 141% مقارنة ببيانات عام 20116، بينما بلغ الربح المعدل قبل حساب الضريبة 21 مليار دولار بزيادة 11% مقارنة بـ2016.

وتجاوزت أرباح البنك التوقعات البالغة 19.59 مليار دولار، حيث وصلت الإيرادات المعدلة لعام 2017 إلى 51.5 مليار دولار بزيادة 5% عن 2016.

يُذكر أن اليوم الثلاثاء آخر يوم عمل للرئيس التنفيذي لمجموعة ” إتش إس بي سي ” ستيوارت جوليفر، والذي أشرف على تحول البنك نحو الاقتصادات سريعة النمو في آسيا، على أن يتولى ” جون فلينت ” المنصب خلفًا عنه.