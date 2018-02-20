6 خدمات قياس ومعايرة لمختبر الإشعاع الضوئي

علي القحطاني (صدى):

يعتبر مختبر الإشعاع الضوئي، أحد مختبرات قياسات الضوء بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، ويعتني بإنشاء وحفظ معايير القياس الوطنية والمرجعية والعاملة لوحدات الاستجابة الطيفية بوحدة أمبير لكل واط، والقدرة الضوئية بوحدة واط.

ويقدم المختبر خدمات القياس والمعايرة لما يلي:

1- الكواشف الضوئية ” راديو متر “.

2- المرشحات الضوئية.

3- مقياس القدرة الضوئية.

4- مقياس الطول الموجي لأجهزة التحليل الطيفي.

5- مقياس شدة الاستضاءة ” التساقطية ” الطيفية.

6- أجهزة التحليل الطيفي الراديو مترية ” سبكتروراديومتر “.

ويخدم المختبر القطاعات:” المؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة، ومختبرات القياس والمعايرة والفحص الثانوية الحكومية والخاصة “.