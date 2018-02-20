بالفيديو.. حكم تصوير الشخص لنفسه أثناء تأدية العبادات

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ علي المري، المشرف على فرع هيئة البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، أن تصوير الشخص لنفسه أثناء ممارسة العبادات، قد يؤدي إلى الرياء والسمعة، الأمر الذي أصبح يفعله الكثيرون مؤخرًا، خلال قيامهم بشعائر الحج والعمرة.

وأكد ” المري ” ، خلال حديث تليفزيوني له، أنه لا ينبغي على المسلم تصوير نفسه، ونشر صوره أثناء تأديته للعبادات، لأن ذلك يعد مدخلًا للشيطان، فضلًا عن أنه يلهي المسلم عن الخشوع في عبادته.

فيما تساءل ” المري ” في تعجب: ” إذا كان الإنسان في العبادة يخشى على نفسه من نظر شخص، فكيف ينشر صورته كي ينظر إليها المئات من الأشخاص ؟ ” .