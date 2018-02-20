أمير مكة يستكمل جولاته السنوية على 3 محافظات

نايف السالم(صدى):

يستكمل أمير مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، جولاته السنوية على محافظات المنطقة والتي تتضمن كلًا من ” رابغ، خليص، والكامل “.

ويلتقي أمير مكة أثناء جولته بعدد من أهالي المحافظات السابقة للاستمتاع لمطالبهم واقتراحاتهم، كما يرأس اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات السابقة، لاستعراض مشاريع التنمية فيها.

يُذكر أن الأمير فيصل بدأ منذ الأسابيع الماضية زيارته السنوية لمحافظات المنطقة وترأس اجتماعات المجالس المحلية بمحافظات ” الطائف، المويه، ميسان، الخرمة، رنية، تربة، القنفذة، أضم، العرضيات، الليث، بحرة، والجموم “، بحضور مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة؛ لفتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.