لاعب برشلونة: علينا احترام الريال في دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أشار الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، إلى أن مفتاح عبور عقبة تشيلسي في دوري الأبطال، هو تقديم أفضل أداء ممكن.

وطالب” راكيتيتش”، بعدم تذكر ما حدث سابقًا على ملعب ستامفورد بريدج، وعدم اعتباره مقياسًا لمواجهة اليوم أمام تشيلسي.

وقال :” هدف البلاوغرانا خلال مباراة اليوم هو التسجيل والفوز”، مضيفًا: “نعلم أن الأمور لن تكون سهلة، أعرف جميع اللاعبين، وأدرك أنه فريق منظم ويعمل جيداً على جميع التفاصيل، سيعقدوا الأمور كثيراً علينا، وعلينا الاستعداد بقوة”.

وشدد على أهمية احترام ريال مدريد ، حيث أنه المرشح الأول لاقتناص لقب دوري الأبطال.