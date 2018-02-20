” التعليم ” تعلن عن موعد تسجيل المستجدين بـ ” الصف الأول ” وتوضح الشروط

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن الشروط الواجب توافرها، عند تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي 1439/1440هـ، والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون الطالب أكمل 6 سنوات أو أقل من ذلك بـ 90 يومًا فقط، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوم كحد أعلى.

– أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة، من روضة أطفال، معتمدة تثبت التحاقه بها، لمدة عام دراسي كامل.

– التوصية المعتمدة من معلمة الروضة، متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر، بالصف الأول الابتدائي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعايير، تنطبق على المواطنين وغير المواطنين، في مدارس التعليم، العام الحكومية والأهلية، وتحفيظ القرآن، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأجنبية، والمدارس المطبقة للبرامج الدولية.

وفيما يتعلق، بتسجيل المواطنين وغير المواطنين، في المدارس الاهلية والأجنبية، و الطلاب السعوديين من المواطنات من اباء غير سعوديين، في المدارس الحكومية، التي لا يجرى بها مفاضلة من 4/6/1439، و الطلاب غير المواطنين الذين يعاملون معاملة المواطنين من 3/7/1439 ، أما تسجيل الطلاب غير المواطنين، الخاضعين للنسبة المحددة؛ للتسجيل ويعمل أولياء، في القطاع الحكومي 17/7/1439 .

أما تسجيل الغير مواطنين، الخاضعين للنسبة، الذين يعملون أولياء امورهم في القطاع الخاص 1/8/1439 ، تسجيل خريجي الروضات الحكومية والاهلية المعتمدة، في ” نور ” لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 18/8/1439 ، خريجي روضات المدارس الاجنبية والمدارس الاهلية، المطبقة للبرامج الدولية، من داخل المملكة والقادمين من خارج المملكة، لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 16/12/1439هـ.