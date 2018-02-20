4 أسباب تجعلك تبتعدي نهائيا عن فكرة الرجيم

نورة الشهري(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص وزيادة الوزن وتراكم الدهون، مما يجعلهم يلجئوا لإتباع أنظمة رجيم مختلفة، وذلك اعتقاداً منهم أن كل طرق الرجيم وأساليبها تؤدى إلى فقدان الوزن، ولأن الرجيم سلاح ذو حدين، على كل فتاة أن تعرف أن هوس الرجيم يمكن أن يأتي بنتيجة سلبية.

لذلك نصح الأطباء ب 4 أسباب تجعل الشخص يبتعد عن فكرة الرجيم.

بعض الأنظمة تؤدى إلى المرض:

هناك بعض الأنظمة التي يمكن أن تؤدى إلى هلاك الجسم بشكل كلي، فمن تلك الأنظمة هو نظام رجيم كيميائي، و الرجيم الكيميائي هو أن تأكلي نوع واحد فقط من الفاكهة أو الخضار طوال اليوم ويتغير هذا النوع بشكل يومي وبالطبع هذا يعمل على منع امتصاص الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وبما أنه نظام غير متزن صحياً، فيعمل النظام الكيميائي على تدمير الصحة على المدى البعيد.

إلغاء بعض العناصر أمر خطير:

هناك الكثير من أنظمة الرجيم تعمل على إلغاء الكثير من العناصر المهمة، فمثلاً يمكن أن ينصح الطبيب بعدم أكل اللحم أو الدجاج أو السمك، وهذا الأمر يجعل متبعي الرجيم ينساقون وراءه دون التفكير في أهمية تلك العناصر لأن الجسم يحتاج إلى البروتينات الموجودة في تلك العناصر الغذائية.

الرجيم قليل الكربوهيدرات:

كثير من الأشخاص ما زالوا يعتقدون أن أنظمة الرجيم الخالية من الكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والأرز، هي التي تساعد في خفض الوزن، لذلك يلجأ الكثيرون إلى تلاشى تلك العناصر غير مدركين تماماً أن هذه الوجبات تعطى الطاقة للجسم والغريب أن هناك الكثير من الأنظمة التي تعتمد بشكل تام على تلك العناصر فقط وتعمل على زيادة الحرق داخل الجسم.

أنظمة الديتوكس لا تأتى بنتيجة:

يلجأ الكثير من الأشخاص أيضاً إلى أنظمة رجيم الـ” ديتوكس “، وهو عبارة عن التخلي عن الأكل تماماً والعيش على المياه أو العصائر فقط، وذلك لأن في اعتقاد الكثيرين أن الجسم به كمية مهولة من السموم التي تعمل على القضاء عليه، وهذا خطأ شائع لأن إن كان هناك تلك الكمية من السموم داخل الجسم، لمرض الأشخاص سريعاً وأدى ذلك إلى موتهم، فبالطبع منع الغذاء نهائياً هو الذي يسبب الوفاة.