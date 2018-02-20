الخرج: إغلاق 9 مطاعم وفرض الغرامة بحدها الأعلى

علي القحطاني(صدى):

صرَّح المهندس أحمد بن محمد البكيري، رئيس بلدية محافظة الخرج، بأنه تم ضبط أغذية معلبة وحلويات منتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية، إضافة إلى الأكلات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أثناء تكثيف حملات المراقبة والتفتيش الفترة الماضية.

وأضاف ” البكيري ” ، أنه تم إغلاق 9 محلات ما بين مطاعم وبوفيهات ومحلات لبيع المواد الغذائية، ورصد مخالفات لسوء النظافة في مطاعم، وفرض الغرامة بحدها الأعلى.

وأشار ” البكيري ” ، إلى أن الجولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والغذائية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للمطاعم والمحلات التجارية؛ للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية ومدى التزامهم بالاشتراطات.