إعلامي مصري يقصف جبهة ” قطر ” بعد ضرب سفيرها بالأحذية في فلسطين

القاهرة(صدى):

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، تعليقًا على حادث طرد السفير القطري محمد العمادي من غزة، إن الشعب الفلسطيني يريد أن يبعث برسالة إلى النظام القطري بأنهم أدركوا مسلسل المعونات والمساعدات التي يضحكون بها عليهم.

وقال ” أديب” عبر برنامجه التلفزيوني، “كل يوم”، المذاع على فضائية ” أون لايف”: ” ما حدث رسالة من أهل غزة عنوانها فاض الكيل وبلغ العزف غايته، خذ عربتك الفور باى فور وقل للأمير تميم متعتبهاش تاني”.

وأشار إلى أن طرد سفير قطر هو نتيجة طبيعية لما يمارسه النظام القطري من انتهاكات في حق الشعوب العربية ومتاجرة بأوجاعهم، مشيرًا إلى أن الواقعة تمثل تنفيس عن الخداع والتمثيل القطري على أهل غزة بأكذوبة المعونات والمساعدات.

وأوضح ” أديب”، أن القطريين الآن في حالة ذهول؛ فالجميع انقلبوا على قطر وسياستها، حسبما ذكر.

وفي سياق أخر استنكر التعتيم الإعلامي من جانب “الجزيرة” القطرية، على واقعة ضرب المندوب القطري بالأحذية.