” القنصلية بنيوزيلندا ” تحذر السعوديين من إعصار جيتا

ويلينغتون(صدى):

حذرت القنصلية العامة للمملكة في دولة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، السعوديين المتواجدين في نيوزيلندا من تعرض معظم مناطق الدولة إلى موجة رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ناتجة عن إعصار ” جيتا “.

وطالبت القنصلية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطيء؛ ومتابعة مستجدات الأحداث والتقيد بتعليمات وزارة الدفاع المدني.

ودونت القنصلية رقمها للاستفسار أو الإغاثة في حالة وجود أي حالة طاريء 006421858522، متمنيه السلامة للجميع.