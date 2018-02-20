شركة عبد اللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه وظائف إدارية شاغرة للمواطنين حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– تنفيذي مبيعات (جدة).

– مشرف مبيعات (الرياض).

و أكدت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2018م.

ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

هنا .