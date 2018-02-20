فالفيردي: لم أرغب في مواجهة تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، إنه كان يود تجنب مقابلة تشيلسي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وتمنى أن يكون الفريق اللندني تصدر مجموعته.

أوضح إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، أنه كان لا يفضل مواجهة تشيلسي، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على أن فرق الدوري الإنجليزي تقدم مستوى رائع في دوري الأبطال.

وقال ” فالفيردي” إنه تمنى أن يتصدر تشيلسي، مجموعته في المسابقة، مضيفًا: ” لا يمكننا أن ننسى أننا نواجه حامل لقب الدوري، الفرق الإنجليزية رائعة هذا العام ومستواها أفضل كثيرا من السنوات الماضية”.