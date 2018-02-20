بلدية فيفاء تواصل أعمال السفلتة للطرق الفرعية

تركي السالم(صدى):

تواصل بلدية محافظة فيفاء سفلتة الطرق الفرعية بقرى المحافظة حيث أنهت البلدية أمس , سفلتة طريق آل برقان ، فيما تواصل البلدية سفلتة الطرق الفرعية بحقو فيفاء , وذلك ضمن جهود البلدية في تعبيد الطرق وسفلتتها خدمة للمواطنين .

وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف، أن البلدية أعلنت مؤخرًا عن مشروعين سفلتة للطرق الفرعية في فيفاء , ستسهم في تلبية معظم طلبات المواطنين ، وذلك بعد دراسة كل الطلبات مع أعضاء المجلس البلدي .

وأكد أن طلبات المواطنين بسفلتة الطرق الفرعية في جميع أرجاء المحافظة هي محل الاهتمام ، وسيتم سفلتتها تباعا لتلبية حاجة السكان .