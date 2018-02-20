محافظ العارضة ينهي أزمة تبتير أراضي المواطنين

عادل الحربي (صدى):

أنهى محافظ العارضة نايف بن لبدة، أزمة التبتير الذي أثار جدلًا واسعًا وسط أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة، وأثار الرأي العام؛ حيث أمر المسؤولين في البلدية بإيقاف التبتير، وذلك في خطوة استباقية منه إلى أن يتم النظر في مناشدات الأهالي والوقوف على تلك المواقع التي تم تبتيرها أو تَقرر إزالتها.

والتقى ” ابن لبدة ” عددًا من أعيان العارضة بهذا الشأن، قائلًا: ” إنه بغضّ النظر عمن صاغ وكتب تلك المناشدة؛ فإننا يهمنا الحقيقة، وهدفنا المحافظة على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تُحقق المصالح العليا في حفظ أمن وممتلكات المواطنين، والقيام عليها حسب الأنظمة والتعليمات، بعيداً عن الغوغائية أو التسلط وبسط النفوذ. ”

وأشار إلى إنه جرى تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والمجلس المحلي والمجلس البلدي وعدد من أهل الخبرة في المحافظة؛ للوقوف على تلك المواقع، وتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ممتلكات للمواطنين غير معتدى عليها أو محدثٍ فيها، حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك.