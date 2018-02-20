شركة نوماك تعلن عن وظائف فنية شاغرة لخدمة تحلية المياه

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة نوماك ” NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، إعلان عبر موقعها الإلكتروني عن توفير وظائف فنية شاغرة للمواطنين حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في الشقيق.

وأبرزت الشركة الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– مشغل مراقبة آلات (وظيفتين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في الهندسة.

– كيميائي: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، ويفضل درجة الماجستير.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا