التعليم تجدد عقدها مع ” تكافل الراجحي ” .. ووثيقة جديدة للعاملين

نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارة التعليم على تجديد عقدها مع شركة ” تكافل الراجحي ” لمدة سنة جديدة؛ نظرًا لحسن سير العمل مع الشركة وعدم ورود أي ملاحظات أو مشاكل عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير مركز المبادرات النوعية في الوزارة أحمد قران، أنه لن يتم التعاقد مع شركة أخرى، لافتًا إلى وجود فريق مختص يعمل حاليًا على دراسة وثيقة تأمين طبي جديدة للمعلمين والمعلمين وستم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح ” قران ” أنه سيتم منح المعلمين والمعلمات الوثيقة الجديدة كبديلة للوثيقة التي ستنتهي خلال شهرين، على أن تكون آلية التسجيل في الوثيقة الجديدة عن طريق وزارة التعليم؛ لارتباطها بنظام فارس في عملية الأقساط الشهرية.

وكانت شركة ” الراجحي للتأمين التعاوني ” وقعت اتفاقية مع وزارة التعليم في أبريل الماضي؛ لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة لمدة سنة ميلادية.