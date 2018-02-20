” السلمي ” ساخرا: آية الله جون كيري يكذب ويصدق كذبته

طهران(صدى):

فتح الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، النار على وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عقب تصريحاته بشأن السلاح النووي الإيراني.

وقال ” السلمي” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” لم أَجِد شخصا يكذب الكذبة ثم يصدقها ويروج لها مثل ما يفعل آية الله جون كيري. تركت ايران سبع سنوات ثم جئت لتزعم أنها على بعد شهرين من انتاج السلاح النووي لكي تروج للاتفاق النووي! قلت ذلك في وجهه قبل ثلاثة أشهر فغضب!”.

وحذر ” كيري ” الأحد الماضي، في مؤتمر ” ميونخ ” من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.