الدولار يواصل صعوده متعافيا من أدنى مستوياته في 3 سنوات

عادل الحربي (صدى):

شهد الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في مستوياته، مواصلًا سلسلة صعوده بعد موجة من الخسائر الحادة التي تعرض إليها خلال الفترة الماضية.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.2381 دولار، كما صعد أمام الين الياباني بنسبة 0.3% عند 106.87 ين، كما زاد أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3970 دولار.

وكانت العملة الأمريكية هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بيانات اقتصادية متباينة.

ومن المنتظر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير غدًا، وبيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وسط ترقب المستثمرون لما يتضمنه من توقعات حول وضع الاقتصاد والنمو ومعدلات التضخم.