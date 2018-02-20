تقرير اقتصادي: أوقاف الأفراد بالمملكة ليس لها قاعدة بيانات

علي القحطاني (صدى):

أوضح تقرير اقتصادي يهتم بتحليل واقع الأوقاف في المملكة واستشراف مستقبلها، أن أوقاف الأفراد التي تنتشر في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها لا يوجد لها قاعدة بيانات ومعلومات عنها، كما أنه بلغت الأوقاف التابعة لإدارة الهيئة العامة للأوقاف 14 مليار ريال، 80% منها عقارات، بينما بلغت قيمة الأوقاف التي تديرها جهات أخرى 40 مليار ريال.

وكشف التقرير الذي مولته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، أن ” حجم عائدات القطاع السنوية بلغ 325 مليون ريال، وتعد هذه النسبة ضئيلة إذ لم تمثل سوى 2.3% من مجموع القيمة التقديرية للأوقاف التي باتت تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف. ”

وأشار التقرير إلى أن: ” بحث اتجاهات صرف العائدات المتحققة من الأوقاف التي تخضع لإشراف الهيئة، أوضح صرف 13.1% منها في المجالات المستهدفة، فيما تمت إعادة استثمار النسبة الأكبر منها وهي 86.9% بهدف تنمية الموارد الوقفية. ”

وأضاف، ” أن حجم واقع الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة ضعيف، مقارنة بحجم الاقتصاد بالمملكة، حيث لم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6% ” ، لافتًا إلى أن رؤية المملكة تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5% بحلول 2030.