المالية: منصة اعتماد تزيد من تفاعل القطاع الخاص وتنظيم الدفعات وتتبعها

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة المالية، أنها تعمل على مواكبة مسيرة التحول الرقمي، وتستثمر أحدث التقنيات من خلال توفير خدماتها إلكترونياً عبر منصة اعتماد، مشيرة إلى أنها منصة شاملة لتسريع المعاملات والخدمات المالية بشفافية وكفاءة عالية.

وأشارت الوزارة إلى أن منصة اعتماد تهدف إلى تمكين تحول خدمات وزارة المالية رقميًا؛ لتطوير أداءها بالاعتماد على بنية تحتية تقنية حديثة وموثوقة، لافتة إلى أنها اختصرت الوقت الطويل لإتمام المعاملات المالية وبرقابة أعلى.

وأضافت أن المنصة ستزيد من تفاعل ومشاركة القطاع الخاص بعد تدعيم الشفافية للمنافسات والتأهيل، وكذلك تعمل على تنظيم الدفعات وتتبعها عن طريق المطالبات المالية الإلكترونية.

وتابعت الوزارة أن من خلالها، أصبح بالإمكان حفظ واستعراض مشاريع المقاولين وتقييمها بسهولة، بالإضافة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستحصل على الدعم ليصبح بإمكانها الدخول في المنافسات الحكومية .