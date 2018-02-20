بالفيديو.. مشهد تمثيلي يوضح كيفية تعامل الأمن مع ” العسة ” قديما

عادل الحربي(صدى):

قام مجموعة من الشباب المشاركين، في مهرجان ” الجنادرية 32 ” ، مشهد تمثيلي، يوضح كيفية تعامل رجال الأمن قديمًا، والذين كانوا يُسمون بـ ” العسة ” ، مع اللصوص والمجرمين.

وأوضح المشهد التمثيلي، الذي نقلته القناة ” السعودية ” ، من بيت منطقة الشرقية بالجنادرية، شابًا يقوم بدور صاحب متجر في السوق، وينادي على العسة، الذين كانوا يرتدون زيًا مميزًا، ويمسكون ببنادقهم، ويطلب منهم القبض على شخص قام بسرقة محله التجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن رجال ” العسة ” ، كانوا عندما يقبضون على اللص، يذهبون به إلى العمدة؛ ليصدر بحقه الحكم، حيث أمر مَن جسد دور العمدة، بجلد اللص في السوق، أمام الناس 10 جلدات.