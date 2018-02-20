أكثر من 103 ملايين ريال مشروعات بلدية لمحافظة أبوعريش في ميزانية الخير والنماء

تركي السالم(صدى):

بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات البلدية المعتمدة لبلدية محافظة أبو عريش في ميزانية العام المالي الحالي ١٤٤٠/١٤٣٩هٰـ أكثر من 103 ملايين ريال.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن مسفر القحطاني أن المشروعات المعتمدة شملت تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية والخدمية، التي تأتي ضمن خطط وبرامج البلدية التطويرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الإستراتيجية والتنموية في قطاع الطرق والتجميل والخدمات العامة والمرافق.

وبين أن المشروعات تضمنت استكمال سفلتة وإنارة ثمانية أحياء في مدينة أبو عريش ضمن مشروعات المدينة، وإنشاء طرق رابطة تخدم ست قرى من قرى المحافظة، وسفلتة شوارع داخلية في ثمان قرى، وإنارة سبع قرى ضمن مشروعات السفلتة للقرى.

وأفاد القحطاني أن المشروعات شملت كذلك استكمال تنفيذ حديقة الأمير محمد بن ناصر وإنشاء حديقة أخرى وتحسين المدخل الشمالي لمدينة أبوعريش وإنشاء عدد من ملاعب كرة القدم موزعة في المدينة وقرى المحافظة ضمن, وإنشاء مقبرة وتجهيز مباني إدارية تابعة للبلدية ضمن وعدد من المرافق البلدية, وصيانة الحزام الشمالي للمدينة.

وأشار إلى أن البلدية قامت مؤخراً بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية, شملت سفلته الطرق والإنارة والحدائق وتطوير الأحياء وترقية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين التي أسهمت بشكل كبير في إحداث نقله تطويرية للمحافظة إضافة لبدء البلدية في طرح العديد من المشروعات والمواقع الاستثمارية، ودراسة فرص الاستثمار التي يمكن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بها, وبالتالي طرحها للاستثمار وفق الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.