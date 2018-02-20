” الطيران ” توضح سبب معاناة بعض المسافرين من الصداع

علي القحطاني (صدى):

يُعاني بعض المسافرين، من صداع شديد أثناء السفر بالطائرة، لذا وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الطيران المدني، أن هذا الألم يحث في الرأس؛ بسب تغير الضغط الجوي، أثناء الارتفاع والهبوط، كما يتفاوت شدته من شخص إلى آخر.

كما نشرت الهيئة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي، على ” تويتر ” ، فيديو توضيحي لسبب هذا الصداع، كما نصحت المسافرين، بمراجعة الطبيب؛ لينصح بالدواء المناسب، وإعطاء الإرشادات الطبية الضرورية أثناء السفر.